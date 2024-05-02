За 4 месяца более трех тысяч семей потратили маткапитал на обучение детей

С начала 2024 года 3 158 семей Свердловской области потратили маткапитал на обучение своих детей. Как сообщает перс-служба регионального отделения Социального фонда России (СФР), на эти ценл было направлено более 93,3 млн рублей.

Распорядиться средствами материнского капитала на детский сад и обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. Однако направить средства на обучение детей в школе, колледже, техникуме или вузе можно только после того, как ребенку исполнится 3 года. В обоих случаях эти средства можно использовать на обучение любого из детей в семье.

Средства материнского капитала можно использовать как на образование, так и на содержание, присмотр и уход за ребенком. Кроме того, этими средствами можно оплатить проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения.

Учебная организация или индивидуальный предприниматель, которым планируется передать средства материнского капитала, должны быть зарегистрированы на территории России и обладать соответствующей лицензией на оказание образовательных услуг. При этом на момент начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет.

Если между учебным учреждением и региональным отделением СФР заключено соглашение об информационном взаимодействии, то родителям не требуется предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать дистанционно через портал Госуслуг, а также лично в многофункциональных центрах (МФЦ) или клиентской службе СФР. После принятия положительного решения отделение СФР в течение 5 рабочих дней направит деньги в образовательное учреждение.

Екатеринбург, Елена Васильева

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