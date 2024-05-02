Уральцы пожаловались на навигацию в обновленном Кольцово

Пассажиры аэропорта Кольцово пожаловались на маршрутизацию в обновленном секторе – из-за продолжающегося ремонта в международном блоке после регистрации люди вынуждены идти в терминал А, откуда проходить в зону безопасности – таможенного и пограничного контроля. При этом навигация, по словам собеседников агентства, оставляет желать лучшего.

«Классно, что сделали возможность провожающим проходить в зону регистрации на международные рейсы, это удобнее для пассажиров с детьми, например, но после регистрации приходится идти в терминал внутренних вылетов – только оттуда можно попасть на прохождение всех предполетных формальностей. Причем указателей нигде не видно – все пассажиры с нашего рейса, а это человек 300, замучили расспросами, как пройти, сотрудницу Кольцово, которая сидит на входе в аэропорт», – рассказала «Новому Дню» посетитель аэропорта Екатерина.

В Кольцово объяснили, что это общемировая практика – когда пассажир сначала проходит регистрацию и сдает багаж, а уже потом идет проходить контроль. «Такая логика потребовала перераспределения функциональных зон – досмотр и таможенный контроль были перенесены на второй этаж. Отметим, что подобным путем к зонам ожидания вылета многие годы направляются пассажиры российских рейсов.

К переходу на новую схему обслуживания пассажиров в здании аэропорта была обновлена существующая навигация. Дополнительно по пути следования были размещены переносные указатели. Помогать пассажирам при необходимости готовы и сотрудники. При этом совершенствование системы навигации будет продолжено», – уточнили в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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