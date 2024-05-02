Еще в четырех точках Екатеринбурга запретят парковку

В центре Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках улиц:

1) Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;

2) Степана Разина, от Большакова до Фурманова;

3) Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской);

4) Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.

Новые знаки установят до июля этого года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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