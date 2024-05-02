Еще в четырех точках Екатеринбурга запретят парковку

В центре Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки, запрещающие парковку автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках улиц:
1) Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;
2) Степана Разина, от Большакова до Фурманова;
3) Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской);
4) Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.
Новые знаки установят до июля этого года.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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