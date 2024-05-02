На Урале нашли мальчика, который ушел смотреть на уток и пропал (ФОТО)

В Свердловской области нашелся школьник, который накануне потерялся на рыбалке.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 30 апреля 9-классник из Туринского района, его отчим и их знакомый отправились на рыбалку. Компания заночевала в избушке в нежилой деревне Новый Яр.
1 мая в 4 часа утра мальчик проснулся, пошел к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. Через два часа взрослые начали его искать и вернулись в деревню за подмогой.
Всего на поиски школьника отправились более 20 человек из числа сотрудников полиции, Росгвардии, СКР и волонтеров. Им помогала немецкая овчарка по кличке Маргарита. Также использовались два болотохода, лодки и беспилотник.
К счастью, история закончилась благополучно – школьник сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику.
Туринск, Елена Владимирова
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