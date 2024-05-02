Следователи проверяют информацию о побоях в приемной семье, из которой сбежали дети

В Екатеринбурге брат и сестра сбежали из приемной семьи и пожаловались на жестокое обращение со стороны опекунов. По словам детей, их регулярно избивали. Они ушли к старшей совершеннолетней сестре, которая живет отдельно. Девушка подала заявление в полицию, началась проверка.

Как сообщает е1.ru, в приемной семье с 2021 года проживают пятеро детей – все братья и сестры. Раньше от них жалоб не поступало, и старшая сестра полагала, что все в порядке, пока 13-летний мальчик и 11-летняя девочка не ушли из дома. «Их запугали. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли. Детей наказывали, если без спроса лазили в холодильник. Мою сестру одиннадцатилетнюю избили так, что она описалась в штаны», – рассказала изданию девушка.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверяет информацию об издевательствах над детьми. Также будет дана правовая оценка работе управления социальной политики № 27. Следственный комитет начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

«В рамках проверочных мероприятий будут истребованы и проанализированы характеризующие материалы в отношении приемных родителей и опекаемых детей, проведены судебно-медицинские экспертизы на наличие возможных телесных повреждений у малолетних. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению ситуации, в которой стало возможным нарушение прав малолетних детей», – сообщили в областном управлении СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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