В Екатеринбурге закроют движение по улице Ильича

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Ильича в связи с обустройством дождевой канализации. Перекроют участок от проспекта Космонавтов до дома № 67 на ул. Ильича.

Строительные работы будут проходить в два этапа:

1) на перекрестке Ильича и Восстания, с 20 по 31 мая;

2) на пересечении Ильича с проездом к дому № 5 на Восстания, с 1 по 15 июня.

Автомобилисты смогут проехать закрытые участки по улицам Восстания, Индустрии, Избирателей, Ильича.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, во время перекрытия на участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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