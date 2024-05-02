Удочка – хороший проводник на тот свет. Энергетики напомнили об опасности рыбалки около ЛЭП

Рыбалка возле опор линий электропередачи смертельно опасна, напомнили сотрудники филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала. Неудачный взмах удочкой может стоить рыбаку жизни.

Как пояснили энергетики, достаточно приближения мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 метра, чтобы оказаться в зоне поражения электрическим током. Сильные ожоги рискуют получить и люди, которые находятся рядом с неосторожным рыболовом на расстоянии 8 метров.

Чтобы избежать трагических последствий, любителям рыбалки нужно следовать общим правилам:

– выбирать места для ловли рыбы вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов;

– если вы находитесь рядом с ЛЭП, необходимо сложить удилище во избежание случайного прикосновения к проводам;

– рассказать детям о недопустимости рыбалки рядом и под проводами.

В охранных зонах линий электропередачи также запрещается разводить костры, устраивать площадки для игр, палаточные городки, запускать воздушных змеев. Нельзя приближаться к опорам ЛЭП, влезать на них, повреждать арматуру и изоляторы.

Фото ПАО «Россети» – МЭС Урала

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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