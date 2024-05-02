Все екатеринбургские фонтаны запустят к концу мая

В Екатеринбурге начинается сезон фонтанов. Некоторые из них уже заработали, другие включат в середине или конце месяца.
Как сообщает пресс-служба мэрии, уже функционируют фонтаны на бульваре Академика Малахова, «Каменный цветок» на площади Труда, у памятника Александру Попову. На фонтане в сквере за Театром оперы и балета еще продолжаются наладочные работы, поэтому пуск воды пока не стабилен.
К 15 мая заработают еще три фонтана: на улице Вайнера между Малышева и Радищева, у мемориала «Черный Тюльпан» и «Шар» у Театра Драмы. К концу мая специалисты планируют запустить светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, подаренный Екатеринбургу на 300-летие.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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