Все екатеринбургские фонтаны запустят к концу мая

В Екатеринбурге начинается сезон фонтанов. Некоторые из них уже заработали, другие включат в середине или конце месяца.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уже функционируют фонтаны на бульваре Академика Малахова, «Каменный цветок» на площади Труда, у памятника Александру Попову. На фонтане в сквере за Театром оперы и балета еще продолжаются наладочные работы, поэтому пуск воды пока не стабилен.

К 15 мая заработают еще три фонтана: на улице Вайнера между Малышева и Радищева, у мемориала «Черный Тюльпан» и «Шар» у Театра Драмы. К концу мая специалисты планируют запустить светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, подаренный Екатеринбургу на 300-летие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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