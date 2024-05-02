На Уралмаше появились фигуры из советского конструктора (ФОТО)

На Уралмаше появились фигуры из огромного конструктора, которые команда фестиваля «ЧО» перенесла с площади перед «Зарей».

Арт-объекты напоминают детский советский конструктор, который ранее выпускал завод имени Калинина на Эльмаше. Сами же фигуры придумали участники мастерской школы «ЧО» во время исследования площади перед кинотеатром «Заря».

«Когда фигуры впервые разместили на площади, участники мастерской придумали игру – маршрут с вопросами, который соединял все работы, чтобы им по-настоящему нескучно было переходить площадь, а также чтобы придать ей новый вид», – рассказали в пресс-службе паблик-арта.

Однако немногие оценили оригинальную идею: фигуры сдвинули в угол площади, а потом отправили во двор Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Теперь же авторы фестиваля «ЧО» нашли новое место для «конструктора»: фигуры поставили рядом с ДК им. Лаврова.

Фото: пресс-служба фестиваля «ЧО»

Екатеринбург, Дарья Деменева

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