В Екатеринбурге к 9 Мая прочистили чаши Вечного огня

В Екатеринбурге накануне Дня Победы провели техобслуживание мемориалов «Вечный огонь» на площади Коммунаров и Широкореченском кладбище. Газовики очистили чаши и горелочные устройства от загрязнений, проверили надежность креплений и отрегулировали процесс сжигания газа.

«Плановое техническое обслуживание Вечного огня проводится ежемесячно – мы очищаем мемориал от мусора и грязи. А накануне майских праздников традиционно стараемся еще и освежить внешний вид Вечного огня», – рассказала мастер службы подземных сетей производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Наталья Колесникова.

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжен в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. Первоначально он питался от резервуара со сжиженным газом, который требовал постоянной заправки. Природный газ напрямую к памятнику подвели в начале 2000-х годов. Вечный огонь на Широкореченском мемориале был зажжен в 2015 году. Он оснащен более современным оборудованием и автоматической системой управления. Даже при попадании мусора этот вечный огонь автоматически запускается сам, отметили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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