Россияне жалуются на блокировки карт – теперь и из-за подозрений в мошенничестве

Россияне все чаще жалуются на блокировку карт физических лиц. Если прежде это происходило, в основном, из-за профилактики финансирования терроризма или отмывания денег, то теперь банки приостанавливают операции по счетам из-за переводов другим физлицам по системе быстрых платежей (СБП), руководствуясь нормами 161-ФЗ, когда банк считает, что переводы делают мошенники.

«Мне заблокировали карту буквально после двух первых действий, пока счет открывала, за меня заплатил друг, купил мне место в салоне самолета, как только мне счет сделали, я его пополнила – и перевела другу. Карту тут же заблокировали. Велели явиться в отделение, которое в праздники, естественно, не работало, а после праздников (и обращения в техподдержку) все же разблокировали без явки», – рассказала екатеринбурженка Оксана. Отметим, что с 1 мая лимиты переводов по СБП без комиссии увеличили со 100 тысяч рублей до 30 млн рублей, правда, только между своими счетами. По некоторым премиальным банковским программам лимиты так же увеличены и для переводов другим людям, но даже премиум-клиенты страдают от блокировок.

Как пояснила «Новому Дню» представитель одного из крупных российских банков (входит в топ-3) Ирина Уткина, блокировка производится автоматически. «Программа анализирует клиента, и при совпадении ряда параметров, карта может быть локнута из-за подозрения на фродинг», – говорит собеседница агентства. По ее словам, это малое количество операций по карте, не связанных с переводами, например, покупки в интернет-магазинах и оффлайн через терминал, а не переводом; увеличенные лимиты по переводам за счет платных сервисов (программы премиум-обслуживания можно купить, оплатив ежемесячную комиссию банку); большой объем переводов.

«Картой пользуюсь активно, на счету хранится большая сумма (больше 1 млн рублей), зарплатный проект в этом банке, который к тому же входит в наш холдинг, и все равно за пару переводов на общую сумму в 15 тысяч меня заблокировали. Логика непонятна совершенно», – комментирует клиент одного из уральских банков Артур.

Напомним, со следующего года такие ситуации могут происходить еще чаще, когда банки будут руководствоваться так называемым периодом охлаждения – система, видя переводы, будет блокировать их на 1-2 дня, чтобы клиенты не отдавали деньги мошенникам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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