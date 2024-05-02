Концерты, выставки, богослужения и крестный ход: как Екатеринбург готовится встретить Пасху

Уже в это воскресенье православные екатеринбуржцы отметят главный христианский праздник. В мэрии рассказали, какие городские мероприятия пройдут в день Пасхи и Светлую седмицу.

Главное пасхальное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 4 на 5 мая. Божественная литургия начнется во всех храмах уральской столицы в 23:30. Ровно в полночь прихожане и священнослужители совершат крестный ход вокруг церквей. В воскресенье в 16:00 в Свято-Троицком соборе начнется Великая вечерня, которая продолжится общегородским Крестным ходом по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачева, Царской и завершится у Храма-на-Крови.

5 мая в музее истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26) в 11 часов дети смогут поучаствовать в квесте «Охота на пасхального кролика», где аниматор покажет маленьким гостям музей и вручит подарок. Узнать о пасхальных обычаях конца XIX века уральцы смогут в музее Мамина-Сибиряка – в 15 часов для горожан проведут экскурсию, где расскажут, как семья писателя отмечала воскресение Господня. В ДШИ № 8 (улица Строителей, 22) с 6 мая откроют выставку «Светлая Пасха», которая будет работать до конца месяца. Там гости смогут увидеть работы юных художников: рисунки и поделки в честь праздника, оригинально раскрашенные яйца.

Хор «Sinara Singers» под руководством дирижера Андрея Старикова выступит 7 мая в 19 часов в Синара Центре (Верх-Исетский бульвар, 15/4). Коллектив исполнит произведения с пасхальными мотивами. 10 мая в 11 часов на Ганиной Яме состоится концерт мужского хора «Держава» под руководством регента Антона Лебедева. А с 6 по 11 мая на протяжении Светлой седьмицы екатеринбуржцы смогут позвонить в колокола в любом храме города в свободное от служб время. Также в честь праздника будут украшены некоторые улицы города: у Свято-Троицкого собора, храма Большой Златоуст и часовни святой Екатерины появятся 2,5-метровые пасхальные фигуры в форме яиц, сделанные из живых цветов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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