В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю выявили 27,3 тысячи новых случаев, что на 2,2% выше, чем неделей ранее. 63,8% заболевших – дети, а среди возбудителей доминирует риновирус.

Кроме риновируса обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, сезонные коронавирусы и метапневмовирусы.

«27,3 тысячи случаев ОРВИ – это выше среднего многолетнего уровня на 26,4%. Уровень заболеваемости выше среднеобластного – в Каменске-Уральском, Сысерти, Богдановиче, Сухом Логу, Арамили, Туринске, Тугулыме», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube