Уральские паломники сегодня вылетят за Благодатным огнем в Иерусалим

Сегодня в 14:50 из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Иерусалим направится группа паломников за частицей Благодатного огня. С учетом международной обстановки поездка ожидается очень короткой: возвращение запланировано в 01:50 воскресенья, 5 мая.

Как уже сообщал «Новый День», организацию поездки в этом году на себя взяли Фонд святой Екатерины и компания «Сима-Ленд».

«Всего два самолета летят за Благодатным огнем из России. Быть в числе участников паломнической миссии – это уникальная возможность для Екатеринбурга. Благодаря Фонду святой Екатерины и компании «Сима-ленд» верующие могут почувствовать благодать и соборность на Святой земле и, самое главное, привезти Благодатный огонь домой», – рассказала заместитель директора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева.

Традиции прямой доставки лампады с Благодатным огнем уже около двух десятков лет. Делегация не вылетала в Иерусалим лишь два года, в 2020-м и 2021-м, когда действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, тогда лампаду привозили на Урал через Москву. В этом году поездка была под вопросом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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