За год доходы екатеринбуржцев выросли на 9%, тагильчан – на 28%

Екатеринбург занял только 13-е место среди городов-миллионников по темпам роста доходов населения – за год они увеличились всего на 9%. Первые две строки в рейтинге заняли Новосибирск (+19%), Челябинск и Омск (+16%), за ними идут Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Самара, Уфа (+15%). Об этом свидетельствует исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Стоит отметить, что по абсолютным доходам в I квартале 2024 года Екатеринбург все же занимает достойное 3-е место среди крупнейших городов – 53,4 тысячи рублей. Впереди него только Москва (72,6 тысячи рублей) и Петербург (64 тысячи).

При этом Нижний Тагил стал первым в рейтинге среди городов с населением от 250 до 500 тысяч человек. Средний доход его жителей за год вырос на 28% и составил 45 тысяч рублей. Но по абсолютным доходам он заметно уступает таким схожим по размеру городам как Химки (62 тысячи рублей), Мытищи (61,4 тысячи), Подольск (56 тысяч).

В категории городов с населением от 100 до 250 тысяч человек отличились Каменск-Уральский – доход местных жителей вырос за год на 26%, и Первоуральск – на 19%. Средние доходы здесь составляют 43 тысячи и 44,6 тысячи рублей соответственно.

Составители рейтинга уточняют, что денежные доходы включают не только зарплату наемных работников, но и доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты – пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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