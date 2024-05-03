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Пятница, 3 мая 2024, 09:56 мск

Новости Екатеринбург

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В эфир вышел второй выпуск кулинарного шоу «Поделись рецептом»

В эфир вышел второй выпуск кулинарного шоу от гипермаркета «Гипербола» «Поделись рецептом». Гостем студии стала известная ведущая и редактор ГТРК «Урал» Россия 24 Ольга Зиналиева.

Вместе с шеф-поваром Юрием Самоделкиным они приготовили три интересных блюда: утиную грудку с запеченной тыквой, салат из жареных баклажанов с сыром фета и помидорами, а также запеченные маринованные перцы с молодым сыром и маслом из петрушки.

Напомним, что фишкой проекта «Поделись рецептом» являются продукты, которые можно купить ежедневно в магазинах сети «Гипербола». Посмотреть выпуски можно на страничке сети в ВК.

Екатеринбург, Елена Васильева

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