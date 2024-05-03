В Екатеринбурге построили жилье комфорт-класса для шиншилл (ФОТО)

Шиншиллы из Екатеринбургского зоопарка отметили новоселье: им построили комфортный просторный вольер с домиками для сна, уголками для активного отдыха и гигиенических процедур.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, шиншиллы очень активны от природы, поэтому вольер оборудовали полочками-ступеньками, тоннелем и беговым колесом. Кроме того, там установили песчаные ванночки, чтобы зверьки могли очищать свою густую шерсть.

В настоящее время шиншиллы занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В дикой природе они обитают в пустынном высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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