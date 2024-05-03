В воинской части на Уралмаше случился пожар

В здании воинской части на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге сегодня произошел пожар. Из казарм эвакуировали солдат.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что возгорание произошло предположительно из-за неисправной электропроводки. Очаг был оперативно ликвидирован пожарными расчетами. В результате происшествия пострадали двое военнослужащих. Они получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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