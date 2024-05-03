В Свердловской области заметили полярное сияние

На Урале сегодня можно было увидеть яркое северное сияние. Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский поделился с «Новым Днем» фотографией небесного явления.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Накануне о сильной магнитной буре и сформировавшейся зоне полярных сияний на территории России рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Индекс составил около 7 баллов – это третья по силе буря года. С вероятностью 90% северное сияние можно было увидеть жителям на широтах выше 65 градусов.

Кроме того, сегодня на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. Ночное событие классифицировано как X1.6. «По предварительным данным, вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли. В настоящее время фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце», – уточнили в пресс-службе института.

Фото: Илья Янковский, starvisor.ru

Екатеринбург, Дарья Деменева

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