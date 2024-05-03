С начала сезона клещи напали на свердловчан 4808 раз

В Свердловской области с начала года зафиксировано 4808 случаев нападения клещей, что в 1,46 раза больше, чем год назад. Но на этой неделе клещи были на треть менее активны, чем на предыдущей.

В свердловском управлении Роспотребнадзора связывают это с похолоданием. На исследование жители региона сдали 643 клеща. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,6% проб, моноцитарный эрлихиоз – в 2,3%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 0,6%. В 35,4% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. С подозрением на энцефалит госпитализировано четыре человека, на клещевой боррелиоз – 18 человек.

В 2024 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11330 га. На 2 мая обработано 41,5 га площадей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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