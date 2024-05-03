В Екатеринбурге закроют движение по улице Советской

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Советской. Ограничения ввели в связи с реконструкцией магистральных тепловых сетей. Так, с 15 мая по 15 июля будет перекрыто движение на улице Советской от дома № 58 до дома № 62, а с 15 июля по 30 октября – от дома №52 до дома № 58.

Во время ремонтных работ на закрытых участках установят специальные дорожные знаки и указатели. Кроме того, в мэрии уточнили, что у троллейбуса № 34 и автобуса №81 в этот период изменится схема маршрута: они будут курсировать по переулку Красному, улицам Николая Никонова, Шевченко, Советской, Уральской, Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, Волховской, Данилы Зверева, Вилонова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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