Делегация с Урала вылетает за Благодатным огнем

Уральская делегация вылетает из Кольцово за Благодатным огнем. Паломников благословил на дорогу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Напомним, спецборт в Иерусалим организовали учредители Фонда святой Екатерины и группа компаний «Сима-ленд».

«Благодатный огонь – это символ любви Бога к человеку. И он очень надеется на ответ. Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение Огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня. А это люди не простые – это событие оставляет след в сердце и уме человека. Такие люди сохраняют наш город от неправильных течений жизни», – сказал владыка.

Отметим, Благодатный огонь привезут на ночное Пасхальное Богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда он разойдутся по всем храмам и церквям Урала. Напомним, в праздник Светлой Пасхи центр Екатеринбурга учредители Фонда святой Екатерины украсят пасхальными яйцами из живых цветов. Композиции появятся у Свято-Троицкого собора, храма Большой Златоуст и часовни святой Екатерины. Уже по традиции, меценаты поздравят медицинских работников – специально для них приготовят и освятят десять тысяч куличей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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