В Екатеринбурге отопление отключат после Дня Победы

В Екатеринбурге отключат отопление после Дня Победы, передает «Новый День». Постановление о завершении отопительного сезона пока не подписано, но ожидается, что глава города Алексей Орлов завизирует его после праздников.

Отметим, согласно постановлению правительства № 354, отключить отопление можно, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составит +8 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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