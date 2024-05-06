Сегодня отмечается Юрьев день

6 мая православная церковь отмечает Юрьев день. В этот день православные чтят память святого Георгия Победоносца. Считалось, что этот святой начинает весну, поэтому в некоторых регионах страны 6 мая начинали запахивать пашню, а в остальных старались провести первый выгон скота в поле. Этот обряд сопровождался различными песнями и приговорами.

Скотину выгоняли с помощью вербы, срезанной в вербное воскресенье. В поле выносили стол, ставили на него икону и служили молебен. Пастухов одаривали подарками и окачивали водой, чтобы не дремали в поле.

К Георгию Победоносцу обращались с молитвами о покровительстве скота. Особо заботились о лошадях: их купали, мыли, кормили испеченными крестами.

Екатеринбург, Елена Васильева

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