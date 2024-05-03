Уральцы открыли сезон сморчков. Советы врачей, как не отравиться весенними грибами (ФОТО)

В уральских лесах появились первые грибы – сморчки и строчки. Они относятся к условно съедобным, поэтому чтобы не отравиться, их нужно правильно готовить.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в весенних грибах содержится гельвелловая кислота, которая разрушает гемоглобин и воздействует на печень. Особенно опасен строчок обыкновенный, так как в нем есть сильный токсин гиромитрин, вызывающий тяжелые отравления с летальным исходом.

«Содержание яда колеблется в зависимости от погоды и времени сбора. Отравление может не наступить, если строчки и сморчки правильно приготовлены. Предварительно очищенные и промытые грибы нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить еще один раз. Отваренные грибы необходимо отжать и уже после этого жарить или варить из них суп. Однако и такие «обезвреженные» грибы не рекомендуется употреблять больше 200 граммов в день», – рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Если грибы все-таки сохранили яд, симптомы отравления развиваются спустя 6-10 часов. Человек почувствует слабость и тошноту, появится боль в подложечной области, а затем – рвота с примесью желчи, изредка поносы. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи, наблюдаются увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение, судороги.

Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду или холодный крепкий чай. Также можно съесть активированный уголь.

Судя по соцсетям, сморчки и строчки пользуются популярностью у екатеринбуржцев. Многие ценят эти грибы за особенный вкус и готовы собирать их в любую погоду, несмотря на активность клещей. «Хорошо спасает костюм «Каспер», на нем всех клещей видно. Правда, окружающих он не оставляет равнодушными, вчера мотоциклисты остановились, спрашивали, что случилось, почему мы в химзащите. Народ недоумевает, что мы в апреле с корзинками в лесу делаем», – поделилась подписчица паблика «Грибы и грибники Екатеринбурга» Нина Маланьина.

Особый противопожарный режим в лесах тоже не мешает грибникам. Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Анна, природные парки открыты для посещения, но есть ограничения. Ходить можно только по оборудованным тропам и нельзя разводить костры.

Сморчок. Фото: Анна Абсалямова

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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