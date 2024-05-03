Названы участники Встречи выпускников КВН-2024

Ежегодная Встреча выпускников КВН состоится в МТС Live холле «Екатеринбург-Экспо» 14 июня. На этот раз в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание» будут состязаться «Сборная Пермского края», команда «Русская дорога», (сборная АГПУ, Армавир) и команда «Доктор Хаусс» (Могилёв, Республика Беларусь). Вести конкурс будет известный шоумен Валдис Пельш, сообщили в ДИПе.

Напомним, встречи команд выпускников Высшей лиги КВН разных лет проходят в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» с 2019 года. Об этом губернатор Евгений Куйвашев договорился с создателем КВН Александром Масляковым.

Ранее в «Екатеринбург-Экспо» уже выступили команды: «Уральские пельмени», «Сборная Камызякского края», «ГородЪ ПятигорскЪ», «Борцы – Северный десант», «Вятка», «Азия MIX», «Русская дорога», «Сборная Снежногорска», «Раисы», «Станция Спортивная», «СОК» и «Сборная Дагестана».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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