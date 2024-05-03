Энергетики в связи с майскими снегопадами перешли на особый режим работы

Работа энергетиков ПАО «Россети Урал» на территории Свердловской и Челябинской областей с 20:00 3 мая переведена в режим повышенной готовности. Причина – неблагоприятные погодные условия. В вышеуказанных регионах ожидается мокрый снег, местами сильный, а также усиление ветра.

В связи с этим установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов энергокомпании. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиалов компании находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Речь также идет и о введении круглосуточного дежурства производственного персонала, постоянной его готовности в течение кратчайшего времени выехать на ликвидацию возможных технологических нарушений. В сетевом комплексе ПАО «Россети Урал» на праздничные дни введен запрет на плановые работы.

Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), информация будет оперативно появляться и на сайте компании. Там же работает интренет-применая, через которую можно сообщить о возникшей проблеме с электроснабжением.

Екатеринбург, Новый День, Елена Васильева

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