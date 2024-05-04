Во время снегопада «Лада» врезалась в дерево. Погиб пассажир (ФОТО)

В Сысертском районе на 153 км трассы Екатеринбург – Челябинск попал в ДТП автомобиль «Лада Гранта». Один человек погиб, двое получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария случилась вечером 3 мая. 43-летний водитель со стажем 24 года потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. Его 31-летний пассажир погиб на месте. Водитель и еще один пассажир, 29-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось во время сильного снегопада.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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