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Суббота, 4 мая 2024, 05:44 мск

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Во время снегопада «Лада» врезалась в дерево. Погиб пассажир (ФОТО)

Фото УГИБДД Свердловской области

В Сысертском районе на 153 км трассы Екатеринбург – Челябинск попал в ДТП автомобиль «Лада Гранта». Один человек погиб, двое получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария случилась вечером 3 мая. 43-летний водитель со стажем 24 года потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. Его 31-летний пассажир погиб на месте. Водитель и еще один пассажир, 29-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести. ДТП случилось во время сильного снегопада.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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