Аномальный снегопад стал причиной задержки поездов

Несколько пассажирских поездов дальнего следования и электричек в Свердловской области задерживаются из-за аномальных снегопадов.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково обледенели провода.

Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования:

– №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург;

– №256 Кисловодск – Екатеринбург;

– №96 Москва – Барнаул;

– №102 Пенза – Нижневартовск;

– №77 Абакан – Москва.

Пригородные пассажирские поезда:

– №6966 Дружинино – Баженово;

– №7234 Шаля – Шарташ;

– №6321 Керамик – Кузино;

– №6503 Екатеринбург – Пассажирский – Дружинино.

Максимальное время задержки составляет до 5 часов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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