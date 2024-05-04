Аномальный снегопад стал причиной задержки поездов

Несколько пассажирских поездов дальнего следования и электричек в Свердловской области задерживаются из-за аномальных снегопадов.
Как сообщает пресс-служба СвЖД, на перегонах Ильмовка – Ревда, Ревда – Решеты, Решеты – Седельниково обледенели провода.
Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования:
– №524 Имеретинский Курорт – Екатеринбург;
– №256 Кисловодск – Екатеринбург;
– №96 Москва – Барнаул;
– №102 Пенза – Нижневартовск;
– №77 Абакан – Москва.
Пригородные пассажирские поезда:
– №6966 Дружинино – Баженово;
– №7234 Шаля – Шарташ;
– №6321 Керамик – Кузино;
– №6503 Екатеринбург – Пассажирский – Дружинино.
Максимальное время задержки составляет до 5 часов.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Екатеринбург, Елена Владимирова
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