90 аварийных бригад энергетиков устраняют последствия аномальной погоды на Урале

Екатеринбург (Новый День, Елена Васильева) Энергетики «Россети Урал» продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительном электросетевом комплексе юго-западной части Среднего Урала, прерванное аномальным погодными условиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Россети Урал», в муниципалитетах, пострадавших от непогоды, оказывают посильную помощь специалистам энергокомпании в расчистке дорог от поваленных стихией деревьев, а также координируют действия по подключению социально значимых объектов к резервным источникам питания. Особенно активно помогают представители муниципальных предприятий и администрации Сысертского городского округа. Также максимально содействуют в ликвидации последствий стихии и сотрудники регионального подразделения МЧС РФ. Они помогают освобождать подъездные пути к энергообъектам, распиливать и убирать обледеневшие деревья.

Для ускорения проведения осмотров и выявления мест повреждения линий электропередачи группировка сил «Россети Урал» еще дополнительно усилена и инженерным персоналом энергокомпании.

Ситуация энергетиками по-прежнему оценивается как очень напряженная. Прохождение циклона по территории Сысертского городского округа стало причиной технологического нарушения еще на двух линиях электропередачи 110 кВ. В результате без электроснабжения остались жители города Сысерть и близлежащих населенных пунктов.

К 11 часам энергетики частично восстановили электроснабжение Сысерти. Также частично восстановлено электроснабжение жителей Дегтярска.

Сейчас на ликвидации последствий стихии суммарно задействовано уже более 90 аварийно-восстановительных бригад «Россети Урал» общей численностью более 260 человек, привлечено 96 единиц спецтехники. Специалисты электросетевой компании продолжают работать в круглосуточном режиме до полного устранения последствий аномального снегопада и ледяного дождя.

Стабилизации погодных условий в регионе пока не наблюдается. Также фиксируются новые повреждения электросетевой инфраструктуры.

В ближайшие часы специалистам «Россети Урал» предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы с учетом новых повреждений уже на 7 линиях 110 кВ, 7 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 39 ВЛ 6-10 кВ.

Также выполняются обходы более 650 км линий электропередачи.

Энергетики уточняют – ключевые повреждения энергообъектов связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев, так как обильный снегопад сопровождается ледяным дождем.

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