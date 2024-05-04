Благодатный огонь сошел. Уральцы увезут его частичку в Екатеринбург

Представители уральской делегации во главе с отцом Максимом Миняйло, старшим священником Храма-на-Крови, приняли участие в церемонии схождения Благодатного огня в храме Воскресения Господня в Иерусалиме.

По традиции, в Великую субботу перед православной Пасхой происходит чудо – схождение в кувуклию Благодатного огня. За этим наблюдают тысячи верующих разных конфессий (русские, армяне, копты, сирийцы и т.д.), которым удается попасть в храм. В этом году огонь сошел в 14.13 по московскому времени.

Теперь уральцам предстоит привезти частичку полученного в храме Воскресения Господня в Екатеринбург. Ориентировочно, самолет с паломниками должен прибыть в Кольцово в час ночи 5 мая. Из аэропорта огонь развезут по храмам Свердловской области. В Свято-Троицком кафедральном соборе лампаду из Иерусалима примет Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который сегодня в 23.30 начнет служить пасхальную службу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube