Экс-чемпион UFC Петр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня на Святой земле (ВИДЕО)

Боец клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC Петр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня на Святой земле.
Петр – один из участников паломнической миссии, которая сегодня ночью доставит частичку святыни в Россию. Вместе с другими верующими он прилетит в Екатеринбург специальным бортом, который организован Фондом святой Екатерины.
Частицу Благодатного огня сначала доставят в Свято-Троицкий собор на Пасхальное богослужение, а уже оттуда он попадет во все храмы Урала.
Отметим, что чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова. В России Пасху в этом году встретят 5 мая. Огонь появляется внутри кувуклии – в небольшой часовне, построенной над Гробом Господним.
Сход Благодатного Огня – 2024
Екатеринбург, Елена Сычева
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