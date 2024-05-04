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Суббота, 4 мая 2024, 17:00 мск

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Экс-чемпион UFC Петр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня на Святой земле (ВИДЕО)

Боец клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC Петр Ян стал свидетелем схода Благодатного огня в Храме Гроба Господня на Святой земле.

Петр – один из участников паломнической миссии, которая сегодня ночью доставит частичку святыни в Россию. Вместе с другими верующими он прилетит в Екатеринбург специальным бортом, который организован Фондом святой Екатерины.

Частицу Благодатного огня сначала доставят в Свято-Троицкий собор на Пасхальное богослужение, а уже оттуда он попадет во все храмы Урала.

Отметим, что чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова. В России Пасху в этом году встретят 5 мая. Огонь появляется внутри кувуклии – в небольшой часовне, построенной над Гробом Господним.

Сход Благодатного Огня – 2024

Екатеринбург, Елена Сычева

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