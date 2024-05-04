Энергетики уже 18 часов борются с последствиями снегопада в Свердловской области

Энергетики уже непрерывно 18 часов ведут аварийно-восстановительные работы после аномальных снегопадов в Свердловской области. «113 бригад, 371 человек и 118 единиц спецтехники трудятся на территориях, где в результате непогоды зафиксированы технологические нарушения в наших сетях», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Россети Урал». Масштаб проблем энергетики изложили в цифрах:

«20-30 метров достигает высота отдельных обледеневших деревьев, упавших на энергообьекты.

До 10-15 деревьев в пролете одной линии обнаруживаем в зоне стихии.

До 5 часов составляет максимальное время прибытия бригады для проведения аварийных работ с учетом времени на расчистку подъездных путей.

30-37 км составляет среднее плечо обхода одной линии электропередачи по пересеченной залесенной местности.

В пик разгула стихии в 1 час энергетики фиксировали до десятка отключений оборудования».

По данным ПАО «Россети Урал», пока без электроснабжения остается чуть более 40 тысяч человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании. Параллельно в регионе трудятся наши коллеги из иных сетевых организаций.

«Наши сотрудники прилагают все усилия, чтобы вернуть электроснабжение в ваши дома! Активно работаем в Ревде, восстановили системную надежность электроснабжения Сысерти и Дегтярска.

Единый телефон контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный)», – отметили в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Екатеринбург, Елена Васильева

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