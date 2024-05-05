Энергетики оценили как масштабные последствия непогоды на Урале

Группировка сил и средств «Россети Урал», насчитывающая 459 человек, оснащенных 124 единицами спецтехники продолжает стабилизировать ситуацию с электроснабжением на Среднем Урале. Энергетики компании работают вторые сутки без отдыха.

Масштабы повреждения сетевых объектов Дегтярского, Ревдинского, Сысертского городских округов и Нижнесергинского муниципального района и ряда пригородных территорий Екатеринбурга колоссальны, сообщили «Новосу Дню» в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Повторные технологические нарушения в работе энергообъектов специалисты «Россети Урал» фиксируют на протяжении последних суток. Основной фактор – выпадение новых обледеневших деревьев из лесных массивов. В регионе установились минусовые температуры.

Энергетики продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы с учетом новых инцидентов на 4 линиях 110 кВ, 5 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 30 ВЛ 6-10 кВ.

К утру сегодняшнего дня протяженность поврежденных линий электропередачи достигла порядка 1 140 км. Из которых 670 км специалисты энергокомпании уже ввели в работу.

Всего энергетики выявили более 1,7 тысяч упавших на электросетевые объекты деревьев, зафиксировали более 240 обрывов проводов и повреждение нескольких десятков опор ВЛ 6-10 кВ, требующих полной замены. На данный момент уже снято с линий электропередачи более одной тысячи деревьев, а также устранено 146 обрывов проводов.

Для усилениягруппировки специалистов «Россети Урал» выдвинуты специалисты из «Башкирэнерго» в количестве 40 человек, оснащенных дополнительно 7 единицами спецтехники.

За прошедшую ночь энергетики «Россети Урал» вернули свет порядка 20 тысячам жителей региона. Восстановлено электроснабжение систем водоснабжения г.Дегтярска. На сегодня без света остается 22 тысячи человек. Речь идет о таких населенных пунктах как г. Ревда, п. Мариинск, п. Ледянка, п.Гусевка, п.Атиг, Верхние Серги, Бисерть, Горный щит, пос. Рудный, частично пос. Верхнемакарово, микрорайон Широкая Речка и садовые товарищества, расположенные на Чусовском тракте, а также частично п. Курганово и г.Дегтярск, Верхняя Сысерть, Космакова, Щелкун, где фиксировались повторные нарушения.

Аварийно-восстановительные работы по основной сети компания планирует завершить к вечеру сегодняшнего дня. В работе останется более 680 заявок от жителей региона по сети 0,4 кВ. В основном речь идет о проведении ремонтов на вводах в дома, поврежденные ледяным дождем и снегом.

Плановый срок возобновления подачи электроэнергии жителям: г. Ревда и близлежащие поселки, а также крупные населенные пункты Нижнесергинского муниципального района до 15:00 сегодняшнего дня, узел населенных пунктов Дегтярского городского округа – в срок от 22:00 до 24:00, пригороды г. Екатеринбурга – в период от 19:00-20:00, Сысертский городской округ – до 20:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

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