Владыка Евгений провел пасхальную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе (ВИДЕО)

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений по традиции отслужил пасхальную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге. Как отмечает корреспондент «Нового Дня», на богослужение пришло несколько тысяч человек. Людно было и вдругих храмах Екатеринбургской епархии.

Под конец службы в собор был доставлен Благодатный огонь – по традиции, уральская делегация летала за ним в Иерусалим, где каждый год происходит чудо схождения в храме Воскресения Господня.

Пасхальная служба

«Очень важно встретить Пасху осознанно, чтоб сердце открылось празднику. Где можно найти грибы? В лесу, в метро их найти сложнее. Где можно напиться? У водоема. А где можно встретить Христа воскресшего? В храме, где много людей собрались, чтоб с ним встретиться. И он приходит. Он как сказал – где двое или трое собрались во имя мое, там я посреди них. А у нас – полный храм», – отметил в беседе с журналистами Владыка Евгений.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube