Не погодные условия, а водители фур: в Уралуправтодоре сообщили причину пробок на Пермском тракте

Из-за сильных снегопадов в Свердловской области за последние два дня перекрывали несколько трасс. Однако Пермский тракт вторые сутки стоит в пробках не только из-за погодных условий. На отдельных участках большегрузный транспорт перегородил полосы и мешал проезду легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправавтодора.

«В настоящее время движение транспорта сохраняется с затруднениями. На стоянках, объектах дорожного сервиса и обочинах припаркованы преимущественно грузовые автомобили. Затруднения в движении автотранспорта местами сохраняются на участках км 310 – км 328 автодороги федерального значения «Пермь – Екатеринбург», а также плотный поток транспорта наблюдается на участке км 260 – км 275, усугубляется затруднение в движении на участке дороги, где проводится капитальный ремонт», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее передавал корреспондент «Нового Дня», сегодня водители застряли в пробке недалеко от Бисерти. «Стоим 4,5 часа, бензин заканчивается», – сообщал «Новому Дню» очевидец. Он же рассказал, что около 11 часов при помощи сотрудников ГИБДД затор ликвидировали, движение возобновилось.

В региональном ГИБДД же отметили, что сейчас Пермский тракт патрулируют четыре экипажа ДПС. Дорогу расчистили и обработали противогололедным материалом.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались вчера ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги были засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель.

Некоторые трассы были перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживались пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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