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Воскресенье, 5 мая 2024, 13:15 мск

Новости Екатеринбург

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Из Екатеринбурга коммунальщики за ночь вывезли 785 тонн снега

Из Екатеринбурга этой ночью коммунальные службы вывезли 785 тонн снега. За последние два дня в городе выпало 34 миллиметра осадков – 75 процентов месячной нормы.

Как уточнили в мэрии, минувшей ночью вывозили снег и расчищали дороги 60 работников дорожных служб, 37 комбинированных дорожных машин, 31 трактор, 28 самосвалов и 23 единицы другой техники. Кроме того, для обработки дорог использовали 108 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
Сейчас на региональных дорогах продолжают уборку 144 единиц техники и 360 дорожных рабочих.

«По информации Управления автомобильных дорог Свердловской области, в отдельных районах области зафиксированы сильные гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Для устранения скользкости использовано 3 447 тонн пескосоляной смеси», – отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, вчера ночью начались аномально сильные снегопады в регионе. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Некоторые трассы были перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживались пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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