Очередной циклон на Урале: синоптики обещают мокрый снег и дождь

На Урал надвигается очередной циклон: завтра днем в регионе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

За последние два дня в регионе наблюдались сильные снегопады: наибольшая высота снежного покрова была отмечена в Ревде – 31 см, а в Екатеринбурге – 21 см. В течение следующих двух дней снежный покров будет таять. Всего в Екатеринбурге выпало 34 миллиметра осадков – 75 процентов месячной нормы.

«Сегодня к вечеру ожидается возвращение устойчивых плюсовых температур, а в среду, 8 мая, в Екатеринбург на один день вернется лето: воздух прогреется выше 20 градусов тепла», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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