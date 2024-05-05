В Екатеринбурге появились двухметровые пасхальные яйца из живых цветов

Сегодня весь православный мир отмечает праздник Светлой Пасхи. По традиции из Иерусалима в Екатеринбург уже доставили Благодатный огонь, а во всех храмах проходят пасхальные богослужения. К Пасхе преобразился и сам город: возле часовни святой Екатерины и на пешеходной зоне на улице Вайнера появились масштабные цветочные композиции в виде пасхальных яиц. Такой подарок нашему городу каждый год делает Фонд святой Екатерины.

Высота цветочных композиций – более двух метров. На создание двух пасхальных яиц флористам потребовалось свыше восьми тысяч живых роз.

Разделить радость Светлого Христова Воскресения и сфотографироваться рядом с прекрасными пасхальными яйцами смогут все желающие.

Предполагается, что украшать город инсталляции будут около полутора недель.

Екатеринбург, Елена Васильева

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