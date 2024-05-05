«Скорость потока не более 20 км/ч»: ГИБДД о ситуации около Ревды

Свердловские гаишники сообщили о ситуации на Пермском тракте в районе Ревды в настоящий момент: движение есть, однако скорость потока не более 20 км/ч.

«Движение в сторону Перми на данном участке свободное, в сторону Екатеринбурга скорость потока не более 20 км/ч, в связи с проведением дорожных работ», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Состояние дороги – сухое, но на обочинах есть рыхлый снег, отметили в ведомстве.

Экипажи ДПС продолжают патрулировать маршруты и контролировать ситуацию на дорогах.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Свердловской области за последние два дня перекрывали несколько трасс. А Пермский тракт в пробках стоял двое суток. В пресс-службе Уралуправавтодора рассказали, что пробки образовались не только из-за снега и наледи на проезжей части – на отдельных участках большегрузный транспорт перегородил полосы и мешал проезду легковых авто.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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