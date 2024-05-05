В Екатеринбурге начался Пасхальный крестный ход

В Екатеринбурге от Свято-Троицкого кафедрального собора начался общегородской праздничный Пасхальный крестный ход. Он проходит с Благодатным огнем, хоругвями и иконами.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской Епархии, молитвенное шествие началось с Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе. Во время Богослужения митрополит Евгений раздавал Благодатный огонь – великую святыню, доставленную сегодня ночью уральскими паломниками со Святой Земли. Вместе с ним верующие отправились по центральным улицам уральской столицы: Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачева, Царской. Завершится Крестный ход у Храма-на-Крови.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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