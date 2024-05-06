За сутки на Солнце произошли две мощные вспышки – бури от них ждут в среду

За сутки на Солнце произошли сразу две вспышки класса Х – самого мощного. Первая сопровождалась выбором коронарной массы, вторая – нет. «Все, что могло быть выброшено в сторону Земли, должно было улететь еще во время первого взрыва, и накопить повторно вещество за такое короткое время Солнце не могло в принципе. По предварительным данным, оба взрыва, и первый и второй, не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов. В этом смысле, спутниковые группировки находятся вне зон риска. Значительные дозы лучистой радиации при этом были поглощены верхней атмосферой. Поступают многочисленные сообщения о перебоях коротковолновой радиосвязи, в связи с резким изменением состояния ионосферы», – отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там подчеркнули, что магнитные бури на Земле после этих событий на Солнце смогут проявиться не раньше среды. «Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения, и вызваны предшествующими процессами. Прогноз на среду, как и общее понимание возможного влияния текущих событий на планету, на данный момент отсутствуют. Происходит анализ данных наблюдений», – добавили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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