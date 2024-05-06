Без электроснабжения пока остаются 4,5 тысячи свердловчан

Свердловские энергетики восстановили электроснабжение всего Сысертского городского округа, Нижнесергинского муниципального образования и пригородов Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал», на 24:00 без электроснабжения в регионе оставалось 7,5 тысячи человек, к 8:00 эта цифра сократилась до 4,5 тыс.

Продолжаются работы на распределительной электросетевой инфраструктуре Дегтярска, Ревды, Курганово, Кунгурки и коттеджных поселков, расположенных в поселке Новоалексеевское. Ремонт будеут завершен в течение дня.

Восстановление электроснабжения Дегтярска и Ревды проходит поэтапно по мере восстановления линий электропередачи распределительной сети, на которых зафиксированы множественные повреждения из-за падения обледеневших деревьев. На этих территориях очень сложная обстановка по проезду спецтехники. Автогидроподъемники и бригадные машины, а также многофункциональные машины буквально вязнут в снегу. Энергетики сообщают, что системы водоснабжения Дегтярска были обеспечены электроснабжением вчера утром: «Электроснабжение было обеспечено максимально в сжатые сроки для тех повреждений на линиях, которые питают социальный объект».

На энергообьектах, поврежденных непогодой, работали и продолжают работать 459 человек, оснащенных 124 единицами спецтехники. Повреждено 1140 км, из которых 670 км специалисты энергокомпании ввели в работу в первые сутки. На провода упало более 1,9 тысячи деревьев, а зафиксировано 282 обрыва.

На данный момент специалисты «Россети Урал» сняли с линий электропередачи более 1,5 тысяч деревьев, а также устранили 201 обрыв проводов. Проведен дополнительный осмотр почти 1,5 тысячи километров линий различного класса напряжения. Сотрудники «Россети Урал» продолжат работать до полного восстановления электроснабжения. Координирует ход восстановительных работ специально созданный штаб. Группировка специалистов включает энергетиков из Челябинска, Перми, Башкирии и МЭС Урала.

В компанию также поступило порядка 1,5 тысячи заявок по сети 0,4 кВ, которые связаны с обрывами вводов в дома из-за непогоды. Их энергетики будут отрабатывать после полного восстановления системной надежности электроснабжения пострадавших от стихии городских округов.

Сегодня в регионе снова ожидается ухудшение погоды – сильные порывы ветра до 18 м/с, а также осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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