На Урале потеплеет до +20, а потом снова похолодает

Погода на этой неделе снова будет неустойчивой. К среде, 8 мая, придет летнее тепло, но затем снова похолодает.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня в Екатеринбург пришел циклон «Ева». Связанные с ним осадки (до 5-7 мм) придутся в основном на западные и северные районы области. К середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, с порывами до 14-16 м/с (на западе и юго-западе области).

Во вторник сохранится прохладная погода с кратковременными ливневыми дождями.

Значительное потепление в южной части региона ожидается в среду, когда на Урал поступит воздушная масса из Средней Азии. В южных районах воздух может прогреться до +20...+22 °C, в то время как по северу региона дневные температуры сохранятся на уровне 0...+5° градусов.

В День Победы снова станет холоднее – ночью будет около -1, днем до +8 °C, пройдут дожди. Примерно такая же погода будет и 10 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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