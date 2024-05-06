На Урале отметят 100-летие Булата Окуджавы

К 100-летию поэта, автора и исполнителя Булата Окуджавы в библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге откроется посвященная ему выставка.

Как сообщается на сайте библиотеки, основу экспозиции составит литература о жизни и творчестве Окуджавы, автобиографические повести, поэтические сборники, нотные издания, пластинки с его записями.

В числе заметных экспонатов выставки – книга Льва Зонова «Мы помним вещего Булата (Булат Окуджава на Урале)», выпущенная в 2017 году издательством «Уральский рабочий». В ней собрано около 450 фотографий, иллюстраций, документов, рисунков, а также воспоминания уральцев, поклонников творчества Булата, тех, кто встречался с ним или бывал на его выступлениях. Выставка будет работать до 13 июня в отделе музыкально-нотной литературы (основное здание, 1 этаж). Открытие – 6 мая в 16:00.

Напомним, в детстве Булат Окуджава жил с родителями в Нижнем Тагиле, пока его отец не был репрессирован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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