Рок-фестиваль «Кардиограмма» перенесли на 2025 год

Рок-фестиваль «Кардиограмма», который должен был пройти в Екатеринбурге 8-9 июня, перенесли на 2025 год.

Об этом сообщили организаторы на своей странице «ВКонтакте»: «В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло, но, к сожалению, мы не всесильны. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто остался с нами после смены площадки, кто поддерживал нас! Все билеты остаются действительны на 2025 год».

На фестивале должны были выступить группы «Ария», Найк Борзов, «7Б», Lumen, Gorky Park, RadioTapok, «Браво», «Северный флот» и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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