Уральцам напомнили, как пользоваться пиротехникой 9 Мая

Накануне 9 Мая спасатели напомнили, как правильно выбрать и запускать фейерверки. Главное правило – не брать пиротехнику с рук, приобретать ее только в специализированных магазинах. Изделия должны быть сертифицированы и иметь подробные инструкции на русском языке. При выборе пиротехники особое внимание следует уделить их внешнему виду. Категорически запрещается использовать изделия, имеющие дефекты корпуса или фитиля, измятые или подмоченные.

Особенно тщательно стоит подойти к выбору места для запуска фейерверка. В идеале это должна быть открытая площадка – свободная от деревьев и построек поляна или двор.

Если выбранное место не имеет в радиусе 50 метров пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, можно использовать практически любую пиротехнику. Если площадка тесна, воспользоваться можно лишь ограниченным ассортиментом изделий наземного действия – петардами и хлопушками. Использовать же рядом с жилыми домами летящие вверх ракеты категорически запрещается, так как они могут попасть в окно, залететь в форточку или на балкон.

При запуске фейерверков зрители должны находиться на расстоянии 20 метров от пусковой площадки с наветренной стороны, так как ветер может снести дым и несгоревшие части оболочки и содержимого. Кроме того, необходимо помнить, что все пиротехнические изделия изготавливаются из взрывчатых и горючих смесей, и при неправильном обращении они представляют серьезную опасность для здоровья человека. Поэтому категорически запрещается носить их в карманах, сжигать в костре, разбирать и подвергать механическим воздействиям.

Екатеринбург, Елена Васильева

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