УВЗ направил в армию новый эшелон танков Т-90М «Прорыв» (ФОТО)

Перед Днем Победы Уралвагонзавод отправил российским военным очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв». Неделей ранее была отгружена партия танков Т-72Б3М.

Как сообщает пресс-служба завода, предприятие круглосуточно работает над выполнением гособоронзаказа. Ежемесячно растут объемы выпуска бронетехники, проводится огромная работа по улучшению ее тактико-технических характеристик.

Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил, что отправка танков в армию накануне Дня Победы является символичной. «Сегодня наше Отечество вновь столкнулось с внешними вызовами. Мы не только отстаиваем суверенитет России, но и снова боремся с нацизмом. И работники Уралвагонзавода, как 80 лет назад их деды и прадеды, производят лучшую для своего времени военную технику», – сказал он.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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