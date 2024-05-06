За два дня в Екатеринбурге выпало 96% месячной нормы осадков

За два выходных дня, 4 и 5 мая, в Екатеринбурге выпало 47 мм осадков при месячной норме в 49 мм. Коммунальщики вывезли на полигоны 2,5 тысячи тонн снега, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ситуация осложнилась сильными порывами ветра. В одном Чкаловском районе упало более 100 деревьев. На выходных коммунальщики отработали хорошо – оперативно вышли на очистку снега и уборку упавших ветвей. По прогнозам синоптиков, скоро непогода вернется. До этого момента нужно обрезать деревья, находящиеся около учреждений и проезжих частей. Появилось много надломленных ветвей, которые могут упасть при сильном ветре, что грозит как травмами, так и материальным ущербом», – отметил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Всего в выходные в уборке было задействовано 885 дорожных рабочих и 488 единиц техники. На улицы вышли оставленные в резерве машины, приспособленные для зимней уборки: 5 снегопогрузчиков, 39 фронтальных погрузчиков и 22 грейдера. Вместе они избавили город от почти 2,5 тысячи тонн снега и использовали 231 тонну противогололедных материалов и 67 тонн песка.

Сегодня уборка уральской столицы продолжилась: на улицы вышли 379 дорожных рабочих и 151 единица техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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