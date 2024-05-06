ГИБДД просит уральцев быть внимательными и держать дистанцию

ГИБДД просит уральцев проявлять особое внимание и держать дистанцию. В регионе продолжаются неблагоприятные погодные явления. На некоторых участках трасс региона, в том числе и в населенных пунктах, отмечается гололедица.

В предстоящие сутки ожидается обильное выпадение осадков, что осложнит видимость на дорогах. В связи с этим автомобилистам рекомендуют двигаться на пониженной скорости, держать дистанцию, использовать световые приборы. Пешеходам рекомендуют быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

Напомним, что аномальная погода продолжается на Урале уже третьи сутки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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